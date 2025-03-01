Стьоре заявив, що Норвегія планує збільшити фінансову допомогу Україні

Йонас Гар Стьоре. Фото: ОП

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд звернеться до парламенту щодо збільшення фінансової допомоги для України. У суботу, 1 березня, він зустрінеться з європейськими лідерами та Президентом Володимиром Зеленським у Лондоні.

Про це повідомляє Reuters.

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"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку", — сказав Стьоре.

Наприкінці минулого року норвезький парламент схвалив виділення 35 мільярдів норвезьких крон (приблизно 3,12 мільярда доларів) на військову та гуманітарну допомогу Україні у 2025 році.

Загальний обсяг фінансування, запланований на період із 2023 до 2030 року, становитиме 155 мільярдів крон (приблизно 13,73 мільярда доларів).

Нагадаємо, очільник ірландського уряду Мікхол Мартін повідомив про готовність країни підтримувати Україну, зокрема шляхом відправлення миротворців.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США ухвалили рішення розширити військову допомогу Україні та посилити підтримку разом із союзниками.