Стьоре заявил, что Норвегия планирует увеличить финансовую помощь Украине

Йонас Гар Стьоре. Фото: ОП

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что правительство обратится в парламент об увеличении финансовой помощи для Украины. В субботу, 1 марта, он встретится с европейскими лидерами и Президентом Владимиром Зеленским в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

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Финансовая помощь для Украины

"Сегодня я могу сказать, что в ближайшее время мы вернемся в парламент с предложением увеличить поддержку", — сказал Стьоре.

В конце прошлого года норвежский парламент одобрил выделение 35 миллиардов норвежских крон (примерно 3,12 миллиарда долларов) на военную и гуманитарную помощь Украине в 2025 году.

Общий объем финансирования, запланированный на период с 2023 до 2030 года, составит 155 миллиардов крон (примерно 13,73 миллиарда долларов).

Напомним, глава ирландского правительства Микхол Мартин сообщил о готовности страны поддерживать Украину, в частности путем отправки миротворцев.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США приняли решение расширить военную помощь Украине и усилить поддержку вместе с союзниками.