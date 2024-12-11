Германия выделяет Украине 360 млн. евро

Энергетики работают над восстановлением оборудования после очередного удара. Фото иллюстративное: ДТЭК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Германия внесла более 360 миллионов евро в фонд поддержки энергетики Украины. Также значительная сумма будет направлена на восстановление энергосистемы.

Об этом Шмыгаль сообщил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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По словам Шмыгаля, дополнительно 100 миллионов евро будет направлено для восстановления энергосистемы. Кроме того, 70 миллионов евро пойдут на децентрализацию украинской энергетики.

"Спасибо Германии за энергетическое лидерство в помощи Украине", — отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль упомянул об украинских газовых хранилищах, которые должны стать "газовым сейфом Европы".

Ранее мы сообщали, что Германия выделяет для Украины дополнительные 70 миллионов евро. Эти средства пойдут на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Напомним, Шольц сообщил, что Украина получит до конца года некоторые виды оружия. Кроме того, призвал партнеров усиленно помогать Украине.