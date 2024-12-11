Німеччина виділяє Україні 360 млн євро

Енергетики працюють над відновленням обладнання після чергового удару. Фото ілюстративне: ДТЕК

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Також значна сума буде спрямована на відновлення енергосистеми.

Про це Шмигаль повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

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За словами Шмигаля, додатково 100 млн євро буде спрямовано для відновлення енергосистеми. Окрім того, 70 млн євро підуть на децентралізацію української енергетики.

"Дякую Німеччині за енергетичне лідерство у допомозі Україні", — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль згадав про українські газові сховища, які мають стати "газовим сейфом Європи".

Раніше ми повідомляли, що Німеччина виділяє для України додаткові 70 млн євро. Ці кошти підуть на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.

Нагадаємо, Шольц повідомив, що Україна отримає до кінця року ще деякі види зброї. Крім того, закликав партнерів посилено допомагати Україні.