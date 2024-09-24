Финансовая помощь Украине — Нидерланды выделили 209,5 млн евро

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на встрече с министрами иностранных дел стран G7. Фото: ministrBZ, Х

Нидерланды выделили 209,5 миллионов евро для Украины. Средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры и поддержку энергетического сектора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в соцсети Х в понедельник, 23 сентября.

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Нидерланды выделили средства для Украины

Велдкамп объявил, что Нидерланды выделили 209,5 миллионов евро для поддержки Украины. Эти средства пойдут на восстановление критической инфраструктуры и оказание гуманитарной помощи

"Нидерланды объявили о новом пакете поддержки на сумму 209,5 млн евро, направленный на восстановление критической инфраструктуры, в том числе через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи. Мы вносим 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будем финансировать поставки необходимого оборудования", — написал министр.

Сообщение Велдкампа. Фото: скриншот

В своей заметке он также подчеркнул важность международной поддержки в условиях приближения сложной зимы для Украины. По его словам, для того, чтобы Украина выдержала, ей нужна энергия.

"Когда мы собираемся в Нью-Йорке, украинцы готовятся к одной из самых тяжелых зим. Чтобы Украина выстояла, ей нужна энергия. На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел стран G7 и партнерами, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это", — заявил Велдкамп.

Сообщение министра иностранных дел Нидерландов. Фото: скриншот

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия стремится оставить Украину без света и тепла накануне зимы. Поэтому он призвал Запад увеличить поддержку страны.

Ранее мы писали, что во время визита главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября заявила, что Украина получит от ЕС 35 млрд евро для поддержки энергетики накануне зимы.