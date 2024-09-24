Війна в Україні — коли чекати на закінчення

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською. Фото: ABC News

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна наближається до завершення довготривалої війни. Глава держави підкреслив, що Путін боїться операції на Курщині.

Про це повідомляє ABC News у вівторок, 24 вересня.

Читайте також:

Зеленський про закінчення війни

Повідомляється, що під час інтерв'ю зі співведучою програми "Доброго ранку, Америко" Зеленський що вважає війну з Росією "ближчою до кінця" та вкотре закликав союзників зміцнювати українську армію.

"План перемоги — це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо", — наголосив Президент.

Він додав, що, на його думку, Україна ближча до миру ніж, всі думають.

"Ми ближче до кінця війни", — підкреслив глава держави

Путін боїться операції на Курщині

Зеленський сказав журналістці, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити", — сказав він Президент України.

Український лідер заявив, що тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

Нагадаємо, Зеленський разом із дружиною прибули до США, аби Президент України представив свій "план перемоги" світовим лідерам.

Раніше ми писали про те, що аналітики Інституту навчання війни заявили про те, що Росія не зацікавлена у проведенні мирних переговорів та "мирних планах" з закінчення війни в Україні.