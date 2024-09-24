Война в Украине — когда ждать окончания

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской. Фото: ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина близится к завершению долговременной войны. Глава государства подчеркнул, что Путин боится операции на Курщине.

Об этом сообщает ABC News во вторник, 24 сентября.

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Сообщается, что во время интервью с соведущей программы "Доброе утро, Америка" Зеленский что считает войну с Россией "ближе к концу" и в очередной раз призвал союзников укреплять украинскую армию.

"План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", — подчеркнул Президент.

Он добавил, что, по его мнению, Украина ближе к миру, чем все думают.

"Мы ближе к концу войны", — подчеркнул глава государства.

Путин боится операции на Курщине

Зеленский сказал журналистке, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить", — сказал он Президент Украины.

Украинский лидер заявил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

Напомним, Зеленский вместе с супругой прибыли в США , чтобы Президент Украины представил свой "план победы" мировым лидерам.

Ранее мы писали о том, что аналитики Института обучения войны заявили о том, что Россия не заинтересована в проведении мирных переговоров и мирных планах по окончании войны в Украине.