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Нідерланди виділили фінансову допомогу на підтримку України

24 вересня 2024 13:24
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Фінансова допомога Україні — Нідерланди виділили 209,5 млн євро
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7. Фото: ministerBZ, Х
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Нідерланди виділили 209,5 мільйонів євро для України. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та підтримку енергетичного сектору.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у соцмережі Х у понеділок, 23 вересня.

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Велдкамп оголосив, що Нідерланди виділили 209,5 мільйонів євро для підтримки України. Ці кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури та надання гуманітарної допомоги.

"Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки на суму 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критичної інфраструктури, в тому числі через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги. Ми вносимо 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимемо постачання необхідного обладнання", — написав міністр.

Військова допомога Україні
Допис Велдкампа. Фото: скриншот

У своєму дописі він також підкреслив важливість міжнародної підтримки в умовах наближення складної зими для України. За його словами, для того, аби Україна витримала, їй потрібна енергія.

"Коли ми збираємося в Нью-Йорку, українці готуються до однієї з найважчих зим. Щоб Україна вистояла, їй потрібна енергія. На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 та партнерами, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", — заявив Велдкамп.

Нідерланди виділили фінансову допомогу на підтримку України - фото 2
Допис міністра закордонних справ Нідерландів. Фото: скриншот

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Росія прагне залишити Україну без світла і тепла напередодні зими. Через це він закликав Захід збільшити підтримку країни.

Раніше ми писали, що під час візиту голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня заявила, що Україна отримає від ЄС 35 млрд євро для підтримки енергетики напередодні зими. 

фінансова допомога Нідерланди гуманітарна допомога критична інфраструктура енергосистема війна в Україні

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