Украина получит помощь от Нидерландов на 400 млн евро

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: Радио Свобода

В Брюсселе в среду, 4 июня, проходит заседание в формате "Рамштайн". Накануне него министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал новую помощь для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина.

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По словам министра обороны Нидерландов, этот пакет включает морские средства, а общая его стоимость составляет 400 миллионов евро.

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Известно, что он будет включать более 100 кораблей патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, а также кораблей специальных операций.

Также в него войдут более 50 морских беспилотников, системы вооружения, датчики, резервные части и обучение украинских специалистов.

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Скриншот поста РБК-Украины

Напомним, в Германии заверили в продолжении и расширении поддержки Украины. Министр обороны Борис Писториус заявил о стремлении помочь завершить войну с позиции силы.

Также министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал передачу Украине рекордного количества дронов.