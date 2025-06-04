Україна отримає допомогу від Нідерландів на 400 млн євро

Нідерланди передадуть Україні новий пакет допомоги
У Брюсселі в середу, 4 червня, триває засідання у форматі "Рамштайн". Напередодні нього міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував нову допомогу для України.
Про це пише РБК-Україна.
Допомога від Нідерландів
За словами міністра оборони Нідерландів, цей пакет включає морські засоби, а загальна його вартість становить 400 мільйонів євро.
Відомо, що він включатиме понад 100 кораблів патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, а також кораблів спеціальних операцій.
Також до нього увійдуть понад 50 морських безпілотників, системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.
Нагадаємо, у Німеччині запевнили у продовженні та розширенні підтримки України. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив про прагнення допомогти завершити війну з позиції сили.
Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі анонсував передачу Україні рекордної кількості дронів.
Читайте Новини.LIVE!