Україна отримає допомогу від Нідерландів на 400 млн євро

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: Радіо Свобода

У Брюсселі в середу, 4 червня, триває засідання у форматі "Рамштайн". Напередодні нього міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував нову допомогу для України.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Допомога від Нідерландів

За словами міністра оборони Нідерландів, цей пакет включає морські засоби, а загальна його вартість становить 400 мільйонів євро.

Відомо, що він включатиме понад 100 кораблів патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, а також кораблів спеціальних операцій.

Також до нього увійдуть понад 50 морських безпілотників, системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

Скриншот допису РБК-України

Нагадаємо, у Німеччині запевнили у продовженні та розширенні підтримки України. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив про прагнення допомогти завершити війну з позиції сили.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі анонсував передачу Україні рекордної кількості дронів.