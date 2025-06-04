Британія надасть Україні 100 тисяч дронів - результати Рамштайну 4 червня

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: united24media

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із заявою про посилення допомоги Україні у боротьбі з триваючою російською агресією. Під час виступу перед міжнародними партнерами він наголосив, що перемога України залежить від стійкої, скоординованої та пришвидшеної підтримки союзників.

Про це Гілі заявив під час засідання "Рамштайн" у середу, 4 червня.

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"Це наша спільна відповідальність. Ми не повинні відступати", — підкреслив Гілі.

Велика Британія планує суттєво збільшити постачання безпілотників для українських військових — якщо у 2024 році Лондон передав Києву 10 тисяч дронів, то у 2025-му їх кількість може зрости до 100 тисяч.

Крім того, Гілі нагадав про активну підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів. Від початку року британська сторона вже доставила в Україну понад 140 тисяч артилерійських снарядів.

Велика Британія також продовжує навчання українських військових як на своїй території, так і за кордоном. На ці цілі у 2025 році виділено близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Поки триває жорстокість Путіна, має тривати і наша підтримка. Ми повинні забезпечити українців усім необхідним для продовження боротьби", — заявив міністр оборони.

На завершення виступу Джон Гілі підкреслив, що війна в Україні — це не лише її власна справа, а битва за безпеку всієї Європи і майбутніх поколінь.

"Це битва за безпеку Європи, нашу безпеку — сьогодні, завтра і для майбутніх поколінь", — наголосив він.

Нагадаємо, що наразі у Брюсселі відбувається 28 засідання Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Участь у заході беруть міністри оборони та представники партнерських держав, які обговорюють шляхи подальшого посилення військової підтримки України.

Голова Пентагону Піт Гегсет пояснив, чому не братиме участі у зустрічі в рамках формату "Рамштайн", яка відбудеться в Брюсселі.