Британія надасть Україні 100 тисяч дронів - результати Рамштайну 4 червня

Британія передасть Україні рекордну кількість дронів
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із заявою про посилення допомоги Україні у боротьбі з триваючою російською агресією. Під час виступу перед міжнародними партнерами він наголосив, що перемога України залежить від стійкої, скоординованої та пришвидшеної підтримки союзників.
Про це Гілі заявив під час засідання "Рамштайн" у середу, 4 червня.
Що відомо про плани Британії щодо військової підтримки України
"Це наша спільна відповідальність. Ми не повинні відступати", — підкреслив Гілі.
Велика Британія планує суттєво збільшити постачання безпілотників для українських військових — якщо у 2024 році Лондон передав Києву 10 тисяч дронів, то у 2025-му їх кількість може зрости до 100 тисяч.
Крім того, Гілі нагадав про активну підтримку ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів. Від початку року британська сторона вже доставила в Україну понад 140 тисяч артилерійських снарядів.
Велика Британія також продовжує навчання українських військових як на своїй території, так і за кордоном. На ці цілі у 2025 році виділено близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів.
"Поки триває жорстокість Путіна, має тривати і наша підтримка. Ми повинні забезпечити українців усім необхідним для продовження боротьби", — заявив міністр оборони.
На завершення виступу Джон Гілі підкреслив, що війна в Україні — це не лише її власна справа, а битва за безпеку всієї Європи і майбутніх поколінь.
"Це битва за безпеку Європи, нашу безпеку — сьогодні, завтра і для майбутніх поколінь", — наголосив він.
Нагадаємо, що наразі у Брюсселі відбувається 28 засідання Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Участь у заході беруть міністри оборони та представники партнерських держав, які обговорюють шляхи подальшого посилення військової підтримки України.
Голова Пентагону Піт Гегсет пояснив, чому не братиме участі у зустрічі в рамках формату "Рамштайн", яка відбудеться в Брюсселі.
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