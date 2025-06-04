Британия предоставит Украине 100 тысяч дронов - результаты Рамштайна 4 июня

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: united24media

Министр обороны Великобритании Джон Хили выступил с заявлением об усилении помощи Украине в борьбе с продолжающейся российской агрессией. Во время выступления перед международными партнерами он подчеркнул, что победа Украины зависит от устойчивой, скоординированной и ускоренной поддержки союзников.

Об этом Хили заявил во время заседания "Рамштайн" в среду, 4 июня.

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"Это наша общая ответственность. Мы не должны отступать", — подчеркнул Хили.

Великобритания планирует существенно увеличить поставки беспилотников для украинских военных — если в 2024 году Лондон передал Киеву 10 тысяч дронов, то в 2025-м их количество может вырасти до 100 тысяч.

Кроме того, Хили напомнил об активной поддержке инициативы Чехии по закупке боеприпасов. С начала года британская сторона уже доставила в Украину более 140 тысяч артиллерийских снарядов.

Великобритания также продолжает обучение украинских военных как на своей территории, так и за рубежом. На эти цели в 2025 году выделено около 250 миллионов фунтов стерлингов.

"Пока продолжается жестокость Путина, должна продолжаться и наша поддержка. Мы должны обеспечить украинцев всем необходимым для продолжения борьбы", — заявил министр обороны.

В завершение выступления Джон Хили подчеркнул, что война в Украине — это не только ее собственное дело, а битва за безопасность всей Европы и будущих поколений.

"Это битва за безопасность Европы, нашу безопасность — сегодня, завтра и для будущих поколений", — подчеркнул он.

Напомним, что сейчас в Брюсселе проходит 28 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн". Участие в мероприятии принимают министры обороны и представители партнерских государств, которые обсуждают пути дальнейшего усиления военной поддержки Украины.

Глава Пентагона Пит Хегсет объяснил, почему не будет участвовать во встрече в рамках формата "Рамштайн", которая состоится в Брюсселе.