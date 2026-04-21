Нетаньяху могут арестовать, если приедет в Венгрию: заявление Мадьяра

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху могут арестовать, если он посетит страну. Венгрия и в дальнейшем будет оставаться членом Международного уголовного суда.

Общаясь с журналистами Мадьяр заявил, что выдаст ордер на арест Нетаньяху и задержит его после визита в Венгрию. Он отметил, что его страна и в дальнейшем будет оставаться членом МУС, а затем будет обязана выполнять его ордера.

"Если кто-то разыскивается Международным уголовным судом и такой человек въезжает на территорию нашей страны, то его нужно задержать", — сказал будущий венгерский премьер.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Его обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с войной в Газе.

Однако не все страны (из 124 государств), которые подписались под уставом МУС, готовы арестовать Нетаньяху. К примеру, Великобритания, Германия, Норвегия, Франция и Великобритания хотя и заявили, что полностью уважают принципы МУС и международного права, но конкретно не дали ответ относительно ареста премьера Израиля.

Также мы писали, что в апреле 2025 года Венгрия объявила о намерении выйти из Международного уголовного суда. Соответствующее заявление прозвучало перед встречей Виктора Орбана с Беньямином Нетаньяху.