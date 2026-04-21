Головна Новини дня Нетаньягу можуть заарештувати, якщо приїде до Угорщини: заява Мадяра

Дата публікації: 21 квітня 2026 08:26
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу можуть заарештувати, якщо він відвідає країну. Угорщина й надалі залишатиметься членом Міжнародного кримінального суду. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Al Jazeera. 

Нетаньягу можуть заарештувати в Угорщині

Спілкуючись з журналістами Мадяр заявив, що видасть ордер на арешт Нетаньягу та затримає його після візиту в Угорщину. Він наголосив, що його країна й надалі залишатиметься членом МКС, а відтак буде зобов'язана виконувати його ордери.

"Якщо хтось розшукується Міжнародним кримінальним судом і така людина в'їжджає на територію нашої країни, то її потрібно затримати", — сказав майбутній угорський прем'єр. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 листопада 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу. Його звинуватили у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, пов’язаних із війною в Газі.

Однак не всі країни (із 124 держав), які підписались під статутом МКС, готові заарештувати Нетаньягу. До прикладу, Британія, Німеччина, Норвегія, Франція та Велика Британія хоча і заявили, що повністю поважають принципи МКС та міжнародного права, але конкретно не дали відповідь щодо арешту прем'єра Ізраїлю.

Також ми писали, що у квітні 2025 року Угорщина оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду. Відповідна заява прозвучала перед зустріччю Віктора Орбана з Беньяміном Нетаньягу. 

