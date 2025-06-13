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Неуплата налогов на 4,3 млрд грн — Новинскому вручили подозрение

13 июня 2025 17:18
Евгения Брюховецкая - редактор
Экс-депутату Новинскому объявили подозрение - детали
Экс-нардеп Вадим Новинский. Фото: ЦПД
Евгения Брюховецкая - редактор

Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины в пятницу, 13 июня, сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Подозрение Новинскому

Так, правоохранители объявили подозрение экс-нардепу от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", который ранее также входил в "Партию регионов", Александру Новинскому. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов, в результате чего в государственный бюджет не поступила сумма в особо крупных размерах.

По данным следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году он продолжил деятельность предпринимателя, став налоговым резидентом. Но несмотря на требования налогового законодательства, депутат не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 миллиарда гривен.

В частности, Новинский получил инвестиционную прибыль в размере более 25 миллиардов гривен, что на тот момент составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов — акций иностранных компаний, которые вели деятельность на территории Кипра. Сейчас идут соответствующие следственные действия.

Напомним, сегодня правоохранители также сообщили о подозрении действующему народному депутату.

Кроме того, президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала подозревают в растрате средств.

СБУ ГБР налоги подозрение доходы народные депутаты Вадим Новинский
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