Ексдепутату Новинському оголосили підозру — деталі

Екснардеп Вадим Новинський. Фото: ЦПД

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України у п'ятницю, 13 червня, повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань Вадиму Новинському. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Підозра Новинському

Так, правоохоронці оголосили підозру екснардепу від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", який раніше також входив до "Партії регіонів", Олександру Новинському. Йому інкримінують ухилення від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшла сума в особливо великих розмірах.

За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив діяльність підприємця, ставши податковим резидентом. Але попри вимоги податкового законодавства, депутат не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 мільярди гривень.

Зокрема, Новинський отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 мільярдів гривень, що на той момент становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які вели діяльність на території Кіпру. Наразі тривають відповідні слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці також повідомили про підозру чинному народному депутату.

Крім того, президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала підозрюють у розтраті коштів.