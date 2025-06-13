Президенту НААН Ярославу Гадзалу оголосили підозру

Правоохоронці. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Президенту Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзалу оголосили підозру. Причиною стала розтрата коштів підконтрольних йому держпідприємств.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у пʼятницю, 13 червня.

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Гадзалі інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці та затриманий. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Слідство встановило, що він сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував зарплату.

Правоохоронці. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Однак фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього завдано шкоди держбюджету. Наразі вирішується питання про обрання президенту НААН запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 червня у співробітники ДБР провели обшуки у Ярослава Гадзали. Подробиці не розголошувалися.

А в Одеській області викладач коледжу вимагав з дівчини кошти за допомогу зі вступом.