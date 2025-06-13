Президенту НААН Ярославу Гадзалу оголосили підозру

Президенту Академії аграрних наук оголосили підозру — що відомо
Президенту Національної академії аграрних наук України Ярославу Гадзалу оголосили підозру. Причиною стала розтрата коштів підконтрольних йому держпідприємств.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у пʼятницю, 13 червня.
Підозра президенту НААН
Гадзалі інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб.
Слідство встановило, що він сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував зарплату.
"Однак фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього завдано шкоди держбюджету. Наразі вирішується питання про обрання президенту НААН запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Нагадаємо, 13 червня у співробітники ДБР провели обшуки у Ярослава Гадзали. Подробиці не розголошувалися.
А в Одеській області викладач коледжу вимагав з дівчини кошти за допомогу зі вступом.
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