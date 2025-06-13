Президенту НААН Ярославу Гадзалу объявили подозрение

Президенту Академии аграрных наук объявили подозрение — детали
Президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзалу объявили подозрение. Причиной стала растрата средств подконтрольных ему госпредприятий.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 13 июня.
Подозрение президенту НААН
Гадзале инкриминируется пособничество в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц.
Следствие установило, что он способствовал в трудоустройстве лица сразу в четырех подконтрольных ему государственных агропредприятий на различные должности, где он получал зарплату.
"Однако фактически это лицо на должностях не работало и не выполняло возложенные на него обязанности, а лишь осуществляло функции личного водителя президента НААН", — говорится в сообщении.
Вследствие этого нанесен ущерб госбюджету. Сейчас решается вопрос об избрании президенту НААН меры пресечения и отстранении от должности.
Напомним, 13 июня в сотрудники ГБР провели обыски у Ярослава Гадзалы. Подробности не разглашались.
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