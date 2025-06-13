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Президенту Академии аграрных наук объявили подозрение — детали

13 июня 2025 13:14
Аркадий Пастула - Редактор
Президенту НААН Ярославу Гадзалу объявили подозрение
Правоохранители. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Аркадий Пастула - Редактор

Президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзалу объявили подозрение. Причиной стала растрата средств подконтрольных ему госпредприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Подозрение президенту НААН

Гадзале инкриминируется пособничество в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц.

Підозра президенту НААН
Правоохранители и задержанный. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Следствие установило, что он способствовал в трудоустройстве лица сразу в четырех подконтрольных ему государственных агропредприятий на различные должности, где он получал зарплату.

Підозра Ярославі Гадзалі
Правоохранители. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Однако фактически это лицо на должностях не работало и не выполняло возложенные на него обязанности, а лишь осуществляло функции личного водителя президента НААН", — говорится в сообщении.

Вследствие этого нанесен ущерб госбюджету. Сейчас решается вопрос об избрании президенту НААН меры пресечения и отстранении от должности.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 13 июня в сотрудники ГБР провели обыски у Ярослава Гадзалы. Подробности не разглашались.

А в Одесской области преподаватель колледжа требовал у девушки деньги за помощь с поступлением.

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