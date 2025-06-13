Російському реперу Тіматі повідомлено про підозру — СБУ

СБУ повідомила про підозру російському співаку Тіматі
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за сценічним псевдонімом "Тіматі"). Співак підтримував агресію РФ проти України та анексію Криму.
Про це інформує пресслужба СБУ у п'ятницю, 13 червня в Telegram.
Російському реперу Тіматі повідомили про підозру
Отже, Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за сценічним псевдонімом "Тіматі").
За матеріалами справи, Юнусов є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".
Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
За даними СБУ, Тіматі взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Тимуру Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).
Раніше повідомлялося, що російський репер Тіматі планує будувати ресторани у тимчасово окупованому українському Маріуполі.
Також ми інформували, що путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила вийти з російського ринку.
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