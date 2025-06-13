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СБУ сообщила о подозрении российскому певцу Тимати

13 июня 2025 12:45
Евтушенко Алина - редактор
Российскому рэперу Тимати сообщено о подозрении - СБУ
Российский рэпер-пропагандист Тимати. Фото: росСМИ
Евтушенко Алина - редактор

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому рэперу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по сценическому псевдониму "Тимати"). Певец поддерживал агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 13 июня в Telegram.

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Сообщение СБУ/Telegram

Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении

Итак, Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по сценическому псевдониму "Тимати").

По материалам дела, Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

По данным СБУ, Тимати принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).

СБУ Тіматі
Скриншот сообщения СБУ/Telegram

Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимати планирует строить рестораны во временно оккупированном украинском Мариуполе.

Также мы информировали, что путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, которая решила выйти с российского рынка.

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