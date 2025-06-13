Российскому рэперу Тимати сообщено о подозрении - СБУ

СБУ сообщила о подозрении российскому певцу Тимати
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому рэперу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по сценическому псевдониму "Тимати"). Певец поддерживал агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в пятницу, 13 июня в Telegram.
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении
Итак, Служба безопасности собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по сценическому псевдониму "Тимати").
По материалам дела, Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".
Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.
По данным СБУ, Тимати принял участие в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).
Ранее сообщалось, что российский рэпер Тимати планирует строить рестораны во временно оккупированном украинском Мариуполе.
Также мы информировали, что путинист Тимати выкупил сеть пиццерий, которая решила выйти с российского рынка.
Читайте Новини.LIVE!