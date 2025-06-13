Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow СБУ та ДБР оголосили додаткову підозру нардепу-зраднику arrow

СБУ та ДБР оголосили додаткову підозру нардепу-зраднику

13 червня 2025 14:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
Народному депутату оголосили нову підозру у державній зраді
Працівники СБУ допитують нардепа. Фото: СБУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили додаткову підозру чинному народному депутату України за статтею про державну зраду. Парламентарій перебуває під вартою ще з листопада 2024 року — також за обвинуваченням у зраді.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Реклама
Читайте також:

Нардеп отримав додаткову підозру у справі про державну зраду

Згідно з матеріалами слідства, депутат співпрацював із державою-агресором як до, так і після початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року він активно поширював фейки кремлівської пропаганди, закликаючи українських військових скласти зброю та дискредитуючи сили оборони в інформаційному просторі.

Євген Шевченко СБУ
Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

Незалежна експертиза підтвердила, що його дії завдали шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.

На основі зібраних доказів йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Це передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. На даний момент нардеп продовжує перебувати під вартою.

Варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Низка ЗМІ повідомляє, що йдеться, ймовірно, про нардепа Євгена Шевченка — його риси обличчя схожі на людину, фото якої оприлюднили в СБУ. Додамо, що у листопаді 2024 року Шевченку обрали запобіжний захід. Його підозрювали у держзраді, а під час допитів він не зміг пояснити, яка була його мета візиту до білоруського президента Олександра Лукашенка у 2021 році. 

СБУ Євген Шевченко нардепи держзрада підозра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації