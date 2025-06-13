Народному депутату оголосили нову підозру у державній зраді

Працівники СБУ допитують нардепа. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили додаткову підозру чинному народному депутату України за статтею про державну зраду. Парламентарій перебуває під вартою ще з листопада 2024 року — також за обвинуваченням у зраді.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Згідно з матеріалами слідства, депутат співпрацював із державою-агресором як до, так і після початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року він активно поширював фейки кремлівської пропаганди, закликаючи українських військових скласти зброю та дискредитуючи сили оборони в інформаційному просторі.

Слідчі дії СБУ. Фото: СБУ

Незалежна експертиза підтвердила, що його дії завдали шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.

На основі зібраних доказів йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Це передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. На даний момент нардеп продовжує перебувати під вартою.

Варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Низка ЗМІ повідомляє, що йдеться, ймовірно, про нардепа Євгена Шевченка — його риси обличчя схожі на людину, фото якої оприлюднили в СБУ. Додамо, що у листопаді 2024 року Шевченку обрали запобіжний захід. Його підозрювали у держзраді, а під час допитів він не зміг пояснити, яка була його мета візиту до білоруського президента Олександра Лукашенка у 2021 році.