Євген Шевченко — нардепу обирають запобіжний захід

У Києві суд обирає запобіжний захід нардепу Шевченку
У Києві суд обирає запобіжний захід для народного депутата Євгена Шевченка. Йому висунули обвинувачення в держзраді.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Запобіжний захід для Шевченка
У Києві суд обирає запобіжний захід для нардепа Шевченка, якому висунули обвинувачення у держзраді.
Парламентар заявив, що очікує "цивілізованого розгляду" та "інтелектуальної дискусії" в ході засідання.
Невдовзі суддя оголосив перерву до 15:00.
Сам нардеп перед початком засідання висловив байдужість щодо рішення суду.
"Арештують так арештують", — сказав він.
Також підозрюваний прокоментував слідчі дії, які вчора відбувалися в нього вдома. Каже, що все було "дуже толерантно".
Нагадаємо, 14 листопада ДБР та СБУ оголосили підозру народному депутату Євгенові Шевченку. Правоохоронці з'ясували, що він систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії.
Також ми писали, що за сприяння Олександра Сирського СБУ затримала командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який виявився російським "кротом".
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