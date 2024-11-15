Євген Шевченко — нардепу обирають запобіжний захід

Нардеп Євген Шевченко в залі суду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві суд обирає запобіжний захід для народного депутата Євгена Шевченка. Йому висунули обвинувачення в держзраді.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Запобіжний захід для Шевченка

У Києві суд обирає запобіжний захід для нардепа Шевченка, якому висунули обвинувачення у держзраді.

Нардеп Євген Шевченко в залі суду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Парламентар заявив, що очікує "цивілізованого розгляду" та "інтелектуальної дискусії" в ході засідання.

Невдовзі суддя оголосив перерву до 15:00.

Сам нардеп перед початком засідання висловив байдужість щодо рішення суду.

"Арештують так арештують", — сказав він.

Також підозрюваний прокоментував слідчі дії, які вчора відбувалися в нього вдома. Каже, що все було "дуже толерантно".

Нагадаємо, 14 листопада ДБР та СБУ оголосили підозру народному депутату Євгенові Шевченку. Правоохоронці з'ясували, що він систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії.

Також ми писали, що за сприяння Олександра Сирського СБУ затримала командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який виявився російським "кротом".