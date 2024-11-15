СБУ затримала командира ССО — працював на ворога

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який виявився російським "кротом". Цьому сприяв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомила пресслужба ЗСУ у п'ятницю, 15 листопада.

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В СБУ розповіли, що за сприяння Олександра Сирського вони змогли викрити "розконсервованого" агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

"Навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці дізналися, що найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для того, аби виконувати ворожі завдання, "кріт" користувався своїм службовим становищем, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Зазначається, що окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами — на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

Затримання зрадника

Військова контррозвідка СБУ все задокументувала і зрадника затримали. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок.

Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Яке покарання чекає на "полковника"

Російському агенту повідомили йому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ДБР та СБУ оголосили підозру народному депутату Євген Шевченку. Правоохоронці з'ясували, що він систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії.