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При содействии Сырского — СБУ задержала командира ССО

15 ноября 2024 11:44
Карина Приходько - Редактор
СБУ задержала командира ССО — работал на врага
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности задержала командира одного из подразделений Сил специальных операций, оказавшегося российским "кротом". Этому способствовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский .

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ в пятницу, 15 ноября.

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В СБУ рассказали, что при содействии Александра Сырского они смогли разоблачить "расконсервированного" агента российской военной разведки (ГРУ). Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны.

"Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага", — говорится в сообщении.

Правоохранители узнали, что больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Для того чтобы выполнять вражеские задачи, "крот" пользовался своим служебным положением, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Отмечается, что оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами — на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

Задержание предателя

Военная контрразведка СБУ все задокументировала и предателя задержали. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Какое наказание ждет "полковника"

Российскому агенту сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно ГБР и СБУ объявили подозрение народному депутату Евгению Шевченко. Правоохранители выяснили, что он систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах России.

СБУ Коллаборант война в Украине Александр Сырский Россия

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