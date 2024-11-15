Народний депутат Євген Шевченко не пояснив візит до Лукашенка

Нардеп Євген Шевченко в залі суду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народний депутат Євген Шевченко, якому у суді обирають запобіжний захід, не зміг пояснити, чому їздив до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Візит відбувся у 2021 році.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду у п'ятницю, 15 листопада.

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Нардеп назвав самопроголошеного президента Білорусі ворогом України.

"Звичайно, він ворог нашої держави, а що тут такого? Ви цього не знаєте, чи що?" — сказав він.

Однак він не пояснив, чому їздив до нього у 2021 році. Журналістам Шевченко сказав, що це "не їх справа".

Він наголосив, що підозру йому оголосили через чотири висловлювання, а не через візит до Білорусі.

Нагадаємо, 8 листопада керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що деякі народні депутати мають труднощі з розумінням питань національної безпеки. За інформацією ЗМІ, так він прокоментував дописи Шевченка.

А 14 листопада Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України оголосили підозру нардепу Шевченку. За даними правоохоронців, він регулярно здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.