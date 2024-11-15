Народный депутат Евгений Шевченко не объяснил визит к Лукашенко

Нардеп Евгений Шевченко в зале суда Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народный депутат Евгений Шевченко, которому в суде избирают меру пресечения, не смог объяснить, почему ездил к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Визит состоялся в 2021 году.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда в пятницу, 15 ноября.

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Нардеп назвал самопровозглашенного президента Беларуси врагом Украины.

"Конечно, он враг нашего государства, а что тут такого? Вы этого не знаете, что ли?" — сказал он.

Однако он не объяснил, почему ездил к нему в 2021 году. Журналистам Шевченко сказал, что это "не их дело".

Он подчеркнул, что подозрение ему объявили из-за четырех высказываний, а не из-за визита в Беларусь.

Напомним, 8 ноября руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что некоторые народные депутаты испытывают трудности с пониманием вопросов национальной безопасности. По информации СМИ, так он прокомментировал посты Шевченко.

А 14 ноября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины объявили подозрение нардепу Шевченко. По данным правоохранителей, он регулярно осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.