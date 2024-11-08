Єрмак розкритикував депутатів, які підтримують інтереси Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що деякі народні депутати заплуталися в питаннях національної безпеки. За його словами, вони роблять велику помилку в інтересах Росії.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни", — наголосив Єрмак.

Він пояснив, якщо в їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Росії.

Єрмак додав, що План перемоги та Формула миру — це шлях до справедливості.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Про кого йдеться

За інформацією "ТСН", Єрмак відповів на допис нардепа Євгенія Шевченка, в якому він погрожував Зеленському та схиляв до переговорів з ворогом.

"Я допоможу, якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти", — пише він.

Допис Шевченка. Фото: скриншот

Допис "ТСН". Фото: скриншот

Нагадаємо, Єрмак зазначив, що дипломатія є одним з варіантів завершення війни в Україні, але вона не може починатися з лінії 24 лютого 2022 року, оскільки це було б несправедливо.

Також Єрмак повідомив, що тисячі військових з КНДР вже перекинуті до кордонів України. Проте світ досі не реагує на зростання агресії з боку Росії.