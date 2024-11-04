Війна в Україні — Єрмак назвав один зі шляхів закінчення конфлікту

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Дипломатія є одним із варіантів закінчення війни в Україні. Проте вона не може починатися з лінії 24 лютого 2022 року, адже це несправедливо.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час інтерв'ю для ТСН.

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Шляхи закінчення війни

Єрмак заявив, що війна Росії проти України може закінчитися різними шляхами. Одним із них є дипломатичний.

"Один із таких шляхів — це дипломатичний, але він не може починатися з лінії 24 лютого 2022 року. Це буде несправедливо, неправильне і не відповідатиме міжнародному праву. І це, на жаль, створить загрози, що це може повторитися", — заявив очільник Офісу Президента.

Він наголосив на тому, що Україна повинна повернути свої території та своїх людей і це, на думку Єрмака, справедливий початок для всього світу.

Нагадаємо, у березні 2022 року РФ надала Україні свій проєкт мирного договору. Зокрема, він передбачав скорочення чисельності Збройних сил та покриття нашою державою витрат на відбудову інфраструктури Донбасу.

Раніше ми писали про те, що Андрій Єрмак прокоментував нездатність ООН вплинути на агресію РФ. За його словами, конфлікт, який спочатку здавався територіальною суперечкою, перетворився на глобальний виклик для міжнародного порядку.