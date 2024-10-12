Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги arrow

Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

12 жовтня 2024 18:11
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
План перемоги України — Єрмак пояснив, на яку реакцію очікує Україна від партнерів
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На другому Саміті миру не виключається присутність представників Росії. Це потрібно для можливості представити російській стороні План перемоги України, який зараз обговорюється з міжнародними партнерами.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

На яку відповідь очікує Україна

Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек щодо Плану перемоги, проте визнав, що отримання конкретної відповіді потребує часу.

За його словами, Україна прагне отримати від партнерів якомога швидше чіткі і конкретні кроки, але для цього потрібен певний процес обговорення та узгодження.

"Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", — сказав Єрмак.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив перший пункт Плану перемоги. Він підкреслив, що в Україні розробили заходи, які спрямовані на усунення розриву між поточною ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

Також глава держави повідомив, що під час другого Саміту миру Україна представить справедливі умови для завершення війни.

Офіс президента США Андрій Єрмак ЄС війна в Україні План перемоги України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:18 Ракетні удари по цивільним суднам на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

16:45 Діставайте теплі светри — синоптики попередили про похолодання в Одесі завтра

18:18 Ракетні удари по цивільним суднам на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

16:45 Діставайте теплі светри — синоптики попередили про похолодання в Одесі завтра

16:24 У Чечні пролунав потужний вибух на заправці, серед загиблих діти — відео

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник