План перемоги України — Єрмак пояснив, на яку реакцію очікує Україна від партнерів

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

На другому Саміті миру не виключається присутність представників Росії. Це потрібно для можливості представити російській стороні План перемоги України, який зараз обговорюється з міжнародними партнерами.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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На яку відповідь очікує Україна

Єрмак зазначив, що Україна очікує на фідбек щодо Плану перемоги, проте визнав, що отримання конкретної відповіді потребує часу.

За його словами, Україна прагне отримати від партнерів якомога швидше чіткі і конкретні кроки, але для цього потрібен певний процес обговорення та узгодження.

"Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", — сказав Єрмак.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив перший пункт Плану перемоги. Він підкреслив, що в Україні розробили заходи, які спрямовані на усунення розриву між поточною ситуацією та успішним проведенням Саміту миру.

Також глава держави повідомив, що під час другого Саміту миру Україна представить справедливі умови для завершення війни.