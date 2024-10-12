План победы Украины — Ермак объяснил, какой реакции ожидает Украина от партнеров

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

На втором Саммите мира не исключается присутствие представителей России. Это нужно для возможности представить российской стороне План победы Украины, обсуждаемый сейчас с международными партнерами.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Какой ответ ожидает Украина

Ермак отметил, что Украина ожидает фидбека относительно Плана победы, однако признал, что получение конкретного ответа требует времени.

По его словам, Украина стремится получить от партнеров как можно скорее четкие и конкретные шаги, но для этого необходим определенный процесс обсуждения и согласования.

"Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбека как можно скорее, фидбек в виде конкретных шагов", — сказал Ермак.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первый пункт Плана победы. Он подчеркнул, что в Украине были разработаны мероприятия, направленные на устранение разрыва между текущей ситуацией и успешным проведением Саммита мира.

Также глава государства сообщил, что во время второго Саммита мира Украина представит справедливые условия для завершения войны.