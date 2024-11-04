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ЗМІ показали договір, який РФ передала Україні на початку війни

4 листопада 2024 18:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Радіо Свобода оприлюднила договір, який РФ передала Україні
Зустріч української та російської делегацій у березні 2022 року. Фото: t.me/nexta_live
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У березні 2022 року року Російська Федерація надала Україні свій проєкт мирного договору. Зокрема він передбачав скорочення чисельності Збройних сил та покриття нашою державою витрат на відбудову інфраструктури Донбасу.

Текст договору у понеділок, 5 листопада, оприлюднило Радіо Свобода.

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Зокрема, договір передбачав наступні пункти:

  • Скорочення чисельності ЗСУ до 50 тисяч військовослужбовців, включно з 55 вертольотами та 300 танками.
  • Заборона на виробництво, придбання та розміщення на території України ракет із дальністю понад 250 км.
  • Право Росії накладати вето на будь-яке нове озброєння, яке може бути розроблене в Україні.
  • Визнання Україною так званих "ЛНР" та "ДНР" у межах адміністративних областей.
  • Зобов’язання України покривати витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, пошкодженої з 2014 року.
  • Скасування всіх санкцій, запроваджених Україною та її партнерами, та відкликання міжнародних позовів, поданих з 2014 року.

Також РФ не забула про статус російської мови на території нашої держава — вона мала стати другою державною. Окрім того, мала відбутися легалізація радянської та комуністичної символіки під приводом перемоги над нацизмом.

Документ під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" нібито був переданий українській делегації 7 березня 2022 року. 

договір з Росією
Уривок з документу. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Офісі президента відреагували на публікацію Financial Times про "перемовини" щодо ударів по енергетиці. Повідомляється, що Росія навряд відмовиться від стратегії ракетних обстрілів критично важливої інфраструктури.

Нагадуємо, на думку міністра оборони США Ллойда Остіна, війна в Україні повинна закінчитися переговорами між сторонами конфлікту. США продовжать підтримувати Україну, поки Київ не визначить час, коли можна буде сідати за стіл переговорів.

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