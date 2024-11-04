Радио Свобода обнародовала договор, который РФ передала Украине

Встреча украинской и российской делегаций в марте 2022 года. Фото: t.me/nexta_live

В марте 2022 года Российская Федерация предоставила Украине свой проект мирного договора. В частности, он предусматривал сокращение численности Вооруженных сил и покрытие нашим государством затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Текст договора в понедельник, 5 ноября, обнародовало Радио Свобода.

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В частности, договор предусматривал следующие пункты:

Сокращение численности ВСУ до 50 тысяч военнослужащих, включая 55 вертолетов и 300 танков.

Запрет на производство, приобретение и размещение на территории Украины ракет с дальностью более 250 км.

Право России накладывать вето на любое новое вооружение, которое может быть разработано в Украине.

Признание Украиной так называемых ЛНР и ДНР в пределах административных областей.

Обязательство Украины покрывать расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, поврежденной с 2014 года.

Отмена всех санкций, введенных Украиной и ее партнерами, и отзыв международных исков, поданных с 2014 года.

Также РФ не забыла о статусе русского языка на территории нашего государства — оно должно было стать вторым государственным. Кроме того, должна была состояться легализация советской и коммунистической символики под предлогом победы над нацизмом.

Документ под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" якобы был передан украинской делегации 7 марта 2022 года.

Отрывок из документа. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Офисе президента отреагировали на публикацию Financial Times о "переговорах" по ударам по энергетике. Сообщается, что Россия вряд ли откажется от стратегии ракетных обстрелов критически важной инфраструктуры.

Напомним, по мнению министра обороны США Ллойда Остина, война в Украине должна закончиться переговорами между сторонами конфликта. США продолжат поддерживать Украину, пока Киев не определит время, когда можно будет садиться за стол переговоров.