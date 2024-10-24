Війна в Україні — Остін спрогнозував закінчення конфлікту

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

Війна в Україні повинна закінчитися переговорами між сторонами конфлікту. США продовжать підтримувати Україну, поки Київ не визначить час, коли можна буде сідати за стіл переговорів.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час спілкування з пресою в Римі у середу, 23 жовтня.

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Остін заявив, що війна в Україні закінчиться переговорами з країною-агресором. За його словами, США продовжать підтримку України, щоб саме українська влада визначила час, коли можна буде сідати за стіл переговорів.

"Нам потрібно зменшити напругу в регіоні Близького Сходу, а також нам потрібно знайти шлях до миру в Україні. Тепер, як ми весь час говорили, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, і вони визначатимуть, коли настане час сісти за стіл переговорів. Але ви чули, як я говорив і раніше, цей конфлікт колись завершиться переговорами", – заявив міністр оборони США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що США ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів, які забезпечені замороженими російськими активами.

Також ми писали про те, що Міноборони США вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Росії. Там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.