Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Остин спрогнозировал, как закончится война в Украине arrow

Остин спрогнозировал, как закончится война в Украине

24 октября 2024 00:03
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Остин спрогнозировал окончание конфликта
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Война в Украине должна завершиться переговорами между сторонами конфликта. США продолжат поддерживать Украину, пока Киев не определит время, когда можно будет садиться за стол переговоров.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с прессой в Риме в среду, 23 октября.

Читайте также:

Остин прокомментировал окончание войны в Украине

Остин заявил, что война в Украине закончится переговорами со страной-агрессором. По его словам, США продолжат поддержку Украины, чтобы именно украинская власть определила время, когда можно будет садиться за стол переговоров.

"Нам нужно уменьшить напряжение в регионе Ближнего Востока, а также нам нужно найти путь к миру в Украине. Теперь, как мы все время говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, и они будут определять, когда наступит время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и раньше, этот конфликт когда-то завершится переговорами", — заявил министр обороны США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов, которые обеспечены замороженными российскими активами.

Также мы писали о том, что Минобороны США впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Россию. Там отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.

Россия Ллойд Остин война в Украине США война переговоры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:03 Остин спрогнозировал, как закончится война в Украине

23 октября 2024

23:57 ПриватБанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без комиссии

23:53 Уклонился от мобилизации из-за угроз его матери — какое решение суда

23:29 Министр иностранных дел Украины отреагировал на теракт в Турции

23:17 Грин-кард как возможность уехать за границу — кто не имеет права

22:59 В Украине зафиксировали землетрясение — что известно

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:50 Помогала избежать мобилизации за деньги — в Ровно разоблачили чиновницу МСЭК

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

00:03 Остин спрогнозировал, как закончится война в Украине

23 октября 2024

23:57 ПриватБанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без комиссии

23:53 Уклонился от мобилизации из-за угроз его матери — какое решение суда

23:29 Министр иностранных дел Украины отреагировал на теракт в Турции

23:17 Грин-кард как возможность уехать за границу — кто не имеет права

22:59 В Украине зафиксировали землетрясение — что известно

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:50 Помогала избежать мобилизации за деньги — в Ровно разоблачили чиновницу МСЭК

22:34 В Киевской области раздаются взрывы — в регионе работает ПВО

22:33 Оповещал уклонистов о ТЦК через "прогноз погоды" — как суд наказал мужчину

22:32 Усик провел дуэль взглядов с Фьюри в образе Хитмена

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают