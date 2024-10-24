Война в Украине — Остин спрогнозировал окончание конфликта

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters

Война в Украине должна завершиться переговорами между сторонами конфликта. США продолжат поддерживать Украину, пока Киев не определит время, когда можно будет садиться за стол переговоров.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время общения с прессой в Риме в среду, 23 октября.

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Остин заявил, что война в Украине закончится переговорами со страной-агрессором. По его словам, США продолжат поддержку Украины, чтобы именно украинская власть определила время, когда можно будет садиться за стол переговоров.

"Нам нужно уменьшить напряжение в регионе Ближнего Востока, а также нам нужно найти путь к миру в Украине. Теперь, как мы все время говорили, мы будем продолжать поддерживать Украину, и они будут определять, когда наступит время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и раньше, этот конфликт когда-то завершится переговорами", — заявил министр обороны США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов, которые обеспечены замороженными российскими активами.

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