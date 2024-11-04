Ермак назвал один из путей окончания конфликта

Ермак назвал один из путей окончания войны
Дипломатия — один из вариантов окончания войны в Украине. Однако она не может начинаться с линии 24 февраля 2022, ведь это несправедливо.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время интервью для ТСН.
Пути окончания войны
Ермак заявил, что война России против Украины может закончиться разными путями. Одним из них является дипломатический.
"Один из таких путей — это дипломатический, но он не может начинаться с линии 24 февраля 2022 года. Это будет несправедливо, неправильно и не будет соответствовать международному праву. И это, к сожалению, создаст угрозы, что это может повториться", — заявил глава Офиса Президента.
Он отметил, что Украина должна вернуть свои территории и своих людей и это, по мнению Ермака, справедливое начало для всего мира.
Напомним, в марте 2022 года РФ предоставила Украине свой проект мирного договора. В частности, он предусматривал сокращение численности Вооруженных сил и покрытие нашим государством затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Ранее мы писали о том, что Андрей Ермак прокомментировал неспособность ООН повлиять на злость РФ. По его словам, конфликт, поначалу казавшийся территориальным спором, превратился в глобальный вызов для международного порядка.
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