Ермак назвал один из путей окончания конфликта

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Reuters

Дипломатия — один из вариантов окончания войны в Украине. Однако она не может начинаться с линии 24 февраля 2022, ведь это несправедливо.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время интервью для ТСН.

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Ермак заявил, что война России против Украины может закончиться разными путями. Одним из них является дипломатический.

"Один из таких путей — это дипломатический, но он не может начинаться с линии 24 февраля 2022 года. Это будет несправедливо, неправильно и не будет соответствовать международному праву. И это, к сожалению, создаст угрозы, что это может повториться", — заявил глава Офиса Президента.

Он отметил, что Украина должна вернуть свои территории и своих людей и это, по мнению Ермака, справедливое начало для всего мира.

Напомним, в марте 2022 года РФ предоставила Украине свой проект мирного договора. В частности, он предусматривал сокращение численности Вооруженных сил и покрытие нашим государством затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Ранее мы писали о том, что Андрей Ермак прокомментировал неспособность ООН повлиять на злость РФ. По его словам, конфликт, поначалу казавшийся территориальным спором, превратился в глобальный вызов для международного порядка.