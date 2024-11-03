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Єрмак прокоментував нездатність ООН вплинути на агресію РФ

3 листопада 2024 13:15
Галина Шподарева - редактор
Єрмак зробив заяву про бездіяльність Ради Безпеки ООН щодо Росії
Андрій Єрмак. Фото: @ermaka2022
Галина Шподарева - редактор

Добігає кінця третій рік війни в Україні. Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, конфлікт, який спочатку здавався територіальною суперечкою, перетворився на глобальний виклик для міжнародного порядку. 

Про це Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю латвійському виданню LSM.lv. 

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За словами Андрій Єрмака, агресія Росії — це не лише прямий напад на Україну, але й загроза основам світового миру. Неспроможність Ради Безпеки ООН зупинити "імперіалістичні амбіції" свого постійного члена підриває її авторитет та легітимність міжнародного права.

"Напад Росії вже називають першим колоніальним конфліктом XXI століття, і його результат стане вирішальним для всього світу. Відновлення територіальної цілісності України — це не лише питання справедливості, а й випробування здатності міжнародної спільноти захищати принципи суверенітету та самовизначення", — зазначив Єрмак. 

Як заявив керівник Офісу Президента, без рішучих дій цінності, закріплені у Статуті ООН, ризикують стати порожніми словами.

Формула миру Президента Володимира Зеленського, представлена на саміті у Швейцарії, є дороговказом до справедливого й стійкого миру.

"Завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти ми зможемо примусити агресора до дотримання міжнародного права та відновлення глобального порядку. Всі разом ми здатні змусити Росію поважати суверенітет України та забезпечити безпеку всього світу", — підсумував Єрмак. 

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав світ реагувати на агресивні прояви КНДР, адже тисячі військових Північної Кореї вже перекинуті до кордонів з Україною. 

Також Новини.LIVE писали, що Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Представники країн обговорили повернення українських дітей, яких було незаконно вивезено до Росії.

ООН Офіс президента війна в Україні Росія Андрій Єрмак

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