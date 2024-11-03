Ермак сделал заявление о бездействии Совета Безопасности ООН по поводу России

Андрей Ермак. Фото: @ermaka2022

Подходит к концу третий год войны в Украине. Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, конфликт, который сначала казался территориальным спором, превратился в глобальный вызов для международного порядка.

Об этом Андрей Ермак заявил в интервью латвийскому изданию LSM.lv.

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По словам Андрей Ермака, агрессия России — это не только прямое нападение на Украину, но и угроза основам мирового мира. Неспособность Совета Безопасности ООН остановить "империалистические амбиции" своего постоянного члена подрывает его авторитет и легитимность международного права.

"Нападение России уже называют первым колониальным конфликтом XXI века, и его результат станет решающим для всего мира. Восстановление территориальной целостности Украины — это не только вопрос справедливости, но и испытание способности международного сообщества защищать принципы суверенитета и самоопределения", — отметил Ермак.

Как заявил руководитель Офиса Президента, без решительных действий ценности, закрепленные в Уставе ООН, рискуют стать пустыми словами.

Формула мира Президента Владимира Зеленского, представленная на саммите в Швейцарии, является указателем к справедливому и устойчивому миру.

"Благодаря совместным усилиям международного сообщества мы сможем принудить агрессора к соблюдению международного права и восстановлению глобального порядка. Все вместе мы способны заставить Россию уважать суверенитет Украины и обеспечить безопасность всего мира", — подытожил Ермак.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал мир реагировать на агрессивные проявления КНДР, ведь тысячи военных Северной Кореи уже переброшены к границам с Украиной.

Также Новини.LIVE писали, что Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Представители стран обсудили возвращение украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.