Ермак раскритиковал депутатов, которые поддерживают интересы России

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что некоторые народные депутаты запутались в вопросах национальной безопасности. По его словам, они совершают большую ошибку в интересах России.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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"Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны", — подчеркнул Ермак.

Он объяснил, если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах России.

Ермак добавил, что План победы и Формула мира — это путь к справедливости.

Пост Ермака. Фото: скриншот

О ком идет речь

По информации "ТСН", Ермак ответил на пост нардепа Евгения Шевченко, в котором он угрожал Зеленскому и склонял к переговорам с врагом.

"Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти", — пишет он.

Пост Шевченко. Фото: скриншот

Пост "ТСН". Фото: скриншот

Напомним, Ермак отметил, что дипломатия является одним из вариантов завершения войны в Украине, но она не может начинаться с линии 24 февраля 2022 года, поскольку это было бы несправедливо.

Также Ермак сообщил, что тысячи военных из КНДР уже переброшены к границам Украины. Однако мир до сих пор не реагирует на рост агрессии со стороны России.