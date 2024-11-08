Ермак раскритиковал депутатов, которые поддерживают интересы России

Ермак заявил, что некоторые депутаты делают ошибку в интересах РФ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что некоторые народные депутаты запутались в вопросах национальной безопасности. По его словам, они совершают большую ошибку в интересах России.
Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в пятницу, 8 ноября.
Заявления депутатов в пользу РФ
"Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны", — подчеркнул Ермак.
Он объяснил, если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах России.
Ермак добавил, что План победы и Формула мира — это путь к справедливости.
О ком идет речь
По информации "ТСН", Ермак ответил на пост нардепа Евгения Шевченко, в котором он угрожал Зеленскому и склонял к переговорам с врагом.
"Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти", — пишет он.
Напомним, Ермак отметил, что дипломатия является одним из вариантов завершения войны в Украине, но она не может начинаться с линии 24 февраля 2022 года, поскольку это было бы несправедливо.
Также Ермак сообщил, что тысячи военных из КНДР уже переброшены к границам Украины. Однако мир до сих пор не реагирует на рост агрессии со стороны России.
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