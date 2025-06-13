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СБУ и ГБР объявили дополнительное подозрение нардепу-предателю

13 июня 2025 14:53
Анастасия Постоенко - Редактор
Народному депутату объявили новое подозрение в государственной измене
Работники СБУ допрашивают нардепа. Фото: СБУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили дополнительное подозрение действующему народному депутату Украины по статье о государственной измене. Парламентарий находится под стражей еще с ноября 2024 года — также по обвинению в измене.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Согласно материалам следствия, депутат сотрудничал с государством-агрессором как до, так и после начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года он активно распространял фейки кремлевской пропаганды, призывая украинских военных сложить оружие и дискредитируя силы обороны в информационном пространстве.

Євген Шевченко СБУ
Следственные действия СБУ. Фото: СБУ

Независимая экспертиза подтвердила, что его действия нанесли ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

На основе собранных доказательств ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Это предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. На данный момент депутат продолжает находиться под стражей.

Стоит напомнить, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Ряд СМИ сообщает, что речь идет, вероятно, о нардепе Евгении Шевченко — его черты лица похожи на человека, фото которого обнародовали в СБУ. Добавим, что в ноябре 2024 года Шевченко избрали меру пресечения. Его подозревали в госизмене, а во время допросов он не смог объяснить, какова была его цель визита к белорусскому президенту Александру Лукашенко в 2021 году.

СБУ Евгений Шевченко нардепы госизмена подозрение
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