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Главная Новости дня "Неприкасаемых" не будет: Драпатый начал аудит в ВСУ

"Неприкасаемых" не будет: Драпатый начал аудит в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 13:50
Михаил Драпатый сообщил о начале масштабной проверки в ВСУ
Михаил Драпатый на совещании у Владимира Зеленского. Фото: x.com/Drapatyi_M

В Вооруженных силах Украины начали масштабный аудит воинских частей. Проверки должны дать объективную оценку реального состояния боеготовности, обеспечения войск и эффективности управления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Аудит в ВСУ

"Аудит в Вооруженных Силах Украины начат. Моя цель — не искать виновных, а честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части", — сообщил Драпатый.

Он подчеркнул, что необходимо знать правду об уровне боеготовности, обеспечении, укомплектовании, подготовке личного состава и эффективности управления.

"Никаких "неприкасаемых" не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый понесет ответственность", — заявил главнокомандующий ВСУ.

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Скриншот сообщения Михаила Драпатого

Как писали Новини.LIVE, 21 июля Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Президент также выразил благодарность Александру Сырскому за работу на этой должности.

Вскоре глава государства заявил, что ожидает от Драпатого предложений по обновлению кадров в армии. Зеленский отметил, что важно единство Минобороны и военного руководства нашей страны.

В то же время офицер ВСУ Андрей Онистрат сказал, что новый главнокомандующий принимает армию в тяжелом состоянии. Однако многие молодые офицеры поддерживают его назначение и надеются, что вооруженные силы будут реформированы.

аудит ВСУ Михаил Драпатый
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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