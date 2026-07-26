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Головна Новини дня В Х з'явився фейковий акаунт Михайла Драпатого: офіційна заява Генштабу

В Х з'явився фейковий акаунт Михайла Драпатого: офіційна заява Генштабу

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Дата публікації: 26 липня 2026 15:10
Фейкова сторінка Драпатого в Х — заява Генштабу
Михайло Драпатий на нараді у Володимира Зеленського. Фото: x.com/Drapatyi_M

В Х з'явився фейковий акаунт Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Сьогодні там повідомляли, що в українській армії нібито розпочали масштабний аудит військових частин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ та волонтер Сергій Стерненко.

Фейкова сторінка Драпатапого в Х

"Аудит у Збройних Силах України розпочато. Моя мета — не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині", — йшлося у повідомленні на фейковій сторінці головкома. 

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Допис Михайла Драпатого на фейковій сторінці. Фото: скриншот

Однак Сергій Стерненко повідомив, що Михайло Драпатий не має наразі сторінки у твіттері, а поширена в соцмережах заява — фейк.

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Скриншот допису Сергія Стерненка

У Генштабі також підтвердили цю інформацію. Зазначається, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є:

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"Просимо користуватися виключно перевіреними джерелами інформації", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Як писали Новини.LIVE, 21 липня Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ. Президент також висловив подяку Олександру Сирському за роботу на посаді.

Незадовго глава держави заявив, що очікує від Драпатого пропозиції щодо перезавантеження кадрів в армії. Зеленський зауважив, що важлива єдність Міноборони та військового керівництва нашої держави.

Водночас офіцер ЗСУ Андрій Оністрат сказав, що новий головком бере армію у важкому стані. Однак багато молодих офіцерів підтримують його призначення і сподіваються, що збройні сили будуть реформовані.

аудит ЗСУ Михайло Драпатий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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