Школьник не пожал руку президенту Словакии — Ермак отреагировал на критику

Не пожал руку главе Словакии — Ермак осудил критику школьника
В Словакии школьник отказался пожать руку главе государства Петеру Пеллегрини. Некоторые политики резко высказались об этом инциденте, в том числе и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Руководитель Офиса Президента Украины прокомментировал эту ситуацию.
Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в среду, 15 января.
Реакция Ермака на поступок школьника в Словакии
Украинский политик отметил, что реакция некоторых политиков для него непонятна. Поступок школьника же руководитель Офиса Президента Украины поддержал.
"Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, который имеет свое мнение и характер. С него скорее пример надо брать", — написал Ермак.
Напомним, в президентском дворце в Словакии вручали награду школьнику, который победил на математической олимпиаде. Во время мероприятия парень отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.
Роберт Фицо написал пост в Facebook, в котором раскритиковал школьника Симона Оманика. Премьер-министр Словакии заявил, что забрал бы у ученика полученную награду из-за такой затеи.
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