Школьник не пожал руку президенту Словакии — Ермак отреагировал на критику

Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

В Словакии школьник отказался пожать руку главе государства Петеру Пеллегрини. Некоторые политики резко высказались об этом инциденте, в том числе и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Руководитель Офиса Президента Украины прокомментировал эту ситуацию.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в среду, 15 января.

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Украинский политик отметил, что реакция некоторых политиков для него непонятна. Поступок школьника же руководитель Офиса Президента Украины поддержал.

"Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, который имеет свое мнение и характер. С него скорее пример надо брать", — написал Ермак.

Сообщение руководителя ОП Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в президентском дворце в Словакии вручали награду школьнику, который победил на математической олимпиаде. Во время мероприятия парень отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Роберт Фицо написал пост в Facebook, в котором раскритиковал школьника Симона Оманика. Премьер-министр Словакии заявил, что забрал бы у ученика полученную награду из-за такой затеи.