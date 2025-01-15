Школяр не потис руку президенту Словаччини — Єрмак відреагував на критику

Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

У Словаччині школяр відмовився потиснути руку главі держави Петеру Пеллегріні. Деякі політики різко висловились про цей інцидент, зокрема й прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Керівник Офісу Президента України прокоментував цю ситуацію.

Про це Андрій Єрмак написав в Telegram у середу, 15 січня.

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Український політик зазначив, що реакція деяких політиків для нього незрозуміла. Вчинок школяра ж керівник Офісу Президента України підтримав.

"Дивно виглядають політики, які в демократичній країні Євросоюзу починають хамити в соцмережах школяру, який має свою думку і характер. З нього швидше приклад треба брати", — написав Єрмак.

Допис керівника ОП Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у президентському палаці в Словаччині вручали нагороду школяреві, який переміг на математичній олімпіаді. Під час заходу хлопець відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

Роберт Фіцо написав пост у Facebook, в якому розкритикував школяра Сімона Оманіка. Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що забрав би в учня отриману нагороду через таку витівку.