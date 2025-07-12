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Главная Новости дня Навроцкий призвал Зеленского начать эксгумацию жертв на Волыни

Навроцкий призвал Зеленского начать эксгумацию жертв на Волыни

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 13:20
Жертвы Волынской трагедии — Навроцкий обратился к Зеленскому
Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Польский лидер Кароль Навроцкий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он попросил провести масштабные эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом пишет польское издание "PMF 24".

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Навроцкий отметил, что поляки не стремятся к мести, а хотят чтить память жертв. Он призвал Украину провести масштабные эксгумации, чтобы "примириться по-настоящему".

"Мы не можем смириться с тем, что нам, полякам, отказывают в праве хоронить жертв волынского геноцида, потому что они не призывают к мести: они призывают к кресту, они призывают к могиле, они призывают к памяти, и как будущий президент Польши я обязан с ними разговаривать. Никто не освободит меня от этой обязанности", — отметил Навроцкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минкульте Украины отреагировали на фейк о якобы приостановлении эксгумации тел жертв Волынской трагедии.

Также мы рассказывали о том, что Польша утвердила Национальный день памяти поляков-жертв Волынской трагедии.

Владимир Зеленский Польша Волынская область жертвы Кароль Навроцкий
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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