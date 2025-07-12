Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Польський лідер Кароль Навроцький звернувся до українського президента Володимира Зеленського. Він попросив провести масштабні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це пише польське видання PMF 24.

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Навроцький зазначив, що поляки не прагнуть помсти, а хочуть вшановувати пам'ять жертв. Він закликав Україну провести масштабні ексгумації, аби "примиритися по-справжньому".

"Ми не можемо змиритися з тим, що нам, полякам, відмовляють у праві ховати жертв волинського геноциду, бо вони не закликають до помсти: вони закликають до хреста, вони закликають до могили, вони закликають до пам'яті, і як майбутній президент Польщі я зобов'язаний з ними розмовляти. Ніхто не звільнить мене від цього обов'язку", — зазначив Навроцький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінкульті України відреагували на фейк про нібито призупинення ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Також ми розповідали про те, що Польща затвердила Національний день пам'яті поляків-жертв Волинської трагедії.