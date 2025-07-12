Навроцький закликав Зеленського почати ексгумацію жертв на Волині
Польський лідер Кароль Навроцький звернувся до українського президента Володимира Зеленського. Він попросив провести масштабні ексгумації жертв Волинської трагедії.
Про це пише польське видання PMF 24.
Навроцький звернувся до Зеленського щодо жертв Волинської трагедії
Навроцький зазначив, що поляки не прагнуть помсти, а хочуть вшановувати пам'ять жертв. Він закликав Україну провести масштабні ексгумації, аби "примиритися по-справжньому".
"Ми не можемо змиритися з тим, що нам, полякам, відмовляють у праві ховати жертв волинського геноциду, бо вони не закликають до помсти: вони закликають до хреста, вони закликають до могили, вони закликають до пам'яті, і як майбутній президент Польщі я зобов'язаний з ними розмовляти. Ніхто не звільнить мене від цього обов'язку", — зазначив Навроцький.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінкульті України відреагували на фейк про нібито призупинення ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.
Також ми розповідали про те, що Польща затвердила Національний день пам'яті поляків-жертв Волинської трагедії.
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