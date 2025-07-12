Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Навроцький закликав Зеленського почати ексгумацію жертв на Волині

Навроцький закликав Зеленського почати ексгумацію жертв на Волині

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 13:20
Жертви Волинської трагедії — Навроцький звернувся до Зеленського
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Польський лідер Кароль Навроцький звернувся до українського президента Володимира Зеленського. Він попросив провести масштабні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це пише польське видання PMF 24.

Реклама
Читайте також:

Навроцький звернувся до Зеленського щодо жертв Волинської трагедії

Навроцький зазначив, що поляки не прагнуть помсти, а хочуть вшановувати пам'ять жертв. Він закликав Україну провести масштабні ексгумації, аби "примиритися по-справжньому".

"Ми не можемо змиритися з тим, що нам, полякам, відмовляють у праві ховати жертв волинського геноциду, бо вони не закликають до помсти: вони закликають до хреста, вони закликають до могили, вони закликають до пам'яті, і як майбутній президент Польщі я зобов'язаний з ними розмовляти. Ніхто не звільнить мене від цього обов'язку", — зазначив Навроцький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінкульті України відреагували на фейк про нібито призупинення ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Також ми розповідали про те, що Польща затвердила Національний день пам'яті поляків-жертв Волинської трагедії.

Володимир Зеленський Польща Волинська область жертви Кароль Навроцький
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації