Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Зупинка ексгумації тіл Волинської трагедії — Мінкульт відреагував arrow

Зупинка ексгумації тіл Волинської трагедії — Мінкульт відреагував

8 червня 2025 16:01
Ольга Антоновська - редактор
Призупинення ексгумації жертв Волинської трагедії — у Мінкульті прокоментували
Ексгумація жертв Волинської трагедії. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновська - редактор

В мережі з'явилось фото нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити ексгумаційні роботи в селі Садове Тернопільської області. Йдеться про пошук тіл жертв Волинської трагедії.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що це — фейк.

Реклама
Читайте також:

Фейк про зупинку ексгумації жертв Волинської трагедії

Як наголосив Точицький, інформація, яка викладена нібито в листі з його підписом, є фейковою. Він додав, що такі дії спрямовані на підрив стосунків між Україною та Польщею.

"Ще раз наголошую, що польові роботи в Пужникаж (колишня назва села Садове. — Ред.) було успішно завершено 10 травня 2025 року.  Польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом", — написав Точицький.

Фейк про зупинку ексгумації жертв Волинської трагедії
Повідомлення Миколи Точицького. Фото: скриншот

Міністр наголосив, що Україна залишається відданою демократичним та християнським цінностям. За словами Точицького, наша країна надалі буде гідно вшановувати пам'ять українців та поляків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Польщі ухвалили рішення щодо Волинської трагедії. В МЗС України відреагували на це.

Також ми розповідали про те, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує вступ України до ЄС. Водночас він підтримує надання стратегічної та геополітичної допомоги нашій державі.

Польща Мінкульт Тернопільська область ексгумація жертви
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації