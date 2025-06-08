Призупинення ексгумації жертв Волинської трагедії — у Мінкульті прокоментували

Ексгумація жертв Волинської трагедії. Фото: РБК-Україна

В мережі з'явилось фото нібито рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України призупинити ексгумаційні роботи в селі Садове Тернопільської області. Йдеться про пошук тіл жертв Волинської трагедії.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що це — фейк.

Реклама

Читайте також:

Фейк про зупинку ексгумації жертв Волинської трагедії

Як наголосив Точицький, інформація, яка викладена нібито в листі з його підписом, є фейковою. Він додав, що такі дії спрямовані на підрив стосунків між Україною та Польщею.

"Ще раз наголошую, що польові роботи в Пужникаж (колишня назва села Садове. — Ред.) було успішно завершено 10 травня 2025 року. Польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом", — написав Точицький.

Повідомлення Миколи Точицького. Фото: скриншот

Міністр наголосив, що Україна залишається відданою демократичним та християнським цінностям. За словами Точицького, наша країна надалі буде гідно вшановувати пам'ять українців та поляків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Польщі ухвалили рішення щодо Волинської трагедії. В МЗС України відреагували на це.

Також ми розповідали про те, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує вступ України до ЄС. Водночас він підтримує надання стратегічної та геополітичної допомоги нашій державі.