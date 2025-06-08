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Остановка эксгумации тел Волынской трагедии — реакция Минкульта

8 июня 2025 16:01
Ольга Антоновская - редактор
Приостановление эксгумации жертв Волынской трагедии — в Минкульте прокомментировали
Эксгумация жертв Волынской трагедии. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

В сети появилось фото якобы решения Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить эксгумационные работы в селе Садовое Тернопольской области. Речь идет о поиске тел жертв Волынской трагедии.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что это — фейк.

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Фейк об остановке эксгумации жертв Волынской трагедии

Как отметил Точицкий, информация, которая изложена якобы в письме с его подписью, является фейковой. Он добавил, что такие действия направлены на подрыв отношений между Украиной и Польшей.

"Еще раз подчеркиваю, что полевые работы в Пужникаж (бывшее название села Садовое. — Ред.) были успешно завершены 10 мая 2025 года. Польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом", — написал Точицкий.

Фейк про зупинку ексгумації жертв Волинської трагедії
Сообщение Николая Точицкого. Фото: скриншот

Министр подчеркнул, что Украина остается преданной демократическим и христианским ценностям. По словам Точицкого, наша страна в дальнейшем будет достойно чтить память украинцев и поляков.

Напомним, ранее мы писали о том, в Польше приняли решение по Волынской трагедии. В МИД Украины отреагировали на это.

Также мы рассказывали о том, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС. В то же время он поддерживает предоставление стратегической и геополитической помощи нашему государству.

Польша Минкульт Тернопольская область эксгумация жертвы
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