Приостановление эксгумации жертв Волынской трагедии — в Минкульте прокомментировали

Эксгумация жертв Волынской трагедии. Фото: РБК-Україна

В сети появилось фото якобы решения Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины приостановить эксгумационные работы в селе Садовое Тернопольской области. Речь идет о поиске тел жертв Волынской трагедии.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что это — фейк.

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Как отметил Точицкий, информация, которая изложена якобы в письме с его подписью, является фейковой. Он добавил, что такие действия направлены на подрыв отношений между Украиной и Польшей.

"Еще раз подчеркиваю, что полевые работы в Пужникаж (бывшее название села Садовое. — Ред.) были успешно завершены 10 мая 2025 года. Польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом", — написал Точицкий.

Сообщение Николая Точицкого. Фото: скриншот

Министр подчеркнул, что Украина остается преданной демократическим и христианским ценностям. По словам Точицкого, наша страна в дальнейшем будет достойно чтить память украинцев и поляков.

Напомним, ранее мы писали о том, в Польше приняли решение по Волынской трагедии. В МИД Украины отреагировали на это.

Также мы рассказывали о том, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает вступление Украины в ЕС. В то же время он поддерживает предоставление стратегической и геополитической помощи нашему государству.