Навроцкий призвал запретить "бандеровский флаг" в Польше

Польский президент Кароль Навроцкий призвал Сейм принять поправку, которая запретит использование символики ОУН-УПА в стране. Его заявление прозвучало после инцидента на Национальном стадионе в Варшаве, где во время концерта были замечены такие флаги.

Навроцкий требует законодательного запрета символики ОУН-УПА

Польский президент Кароль Навроцкий в эфире программы Gość Wydarzeń рассказал о своей позиции относительно инцидента, произошедшего на Национальном стадионе в Варшаве. Во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа на трибунах появились красно-черные флаги ОУН-УПА, а само мероприятие сопровождалось беспорядками и столкновениями с охраной.

"Закон нужно рассмотреть, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций", — заявил Навроцкий, выразив надежду, что парламентское большинство примет поправки, которые расширят перечень запрещенных символов.

Он напомнил, что еще на посту главы Института национальной памяти был инициатором проекта изменений в законодательство, где речь шла о запрете "бандеровского флага".

"Это нужно сделать в Польше. Я знаю, что этот законопроект есть в парламенте. Надеюсь, что его примут", — подчеркнул глава государства.

Навроцкий подчеркнул, что считает появление такой символики в польском публичном пространстве абсолютно неприемлемым.

"Мы должны реагировать очень решительно, просто высылая таких людей из Польши", — отметил он, поддержав решение премьер-министра Дональда Туска начать процедуру депортации 68 участников концерта.

Президент Польши также допустил, что инцидент мог быть российской провокацией, но подчеркнул важность государственного образования. Он призвал принять закон, который позволит криминализировать использование такой символики, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

"Независимо от причины такого позорного поведения, мы должны решительно отреагировать", — подчеркнул польский президент.

Навроцкий также не исключил, что поднимет этот вопрос во время следующей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Все вопросы, касающиеся прошлого, важны для нашего будущего с Украиной. Если будет возможность, я не вижу проблемы для обсуждения этой темы", — подытожил он.

Напомним, что в Польше правоохранители задержали 17-летнего гражданина Украины по подозрению в акте вандализма. По данным следствия, он оставил граффити на памятнике жертвам Волынской трагедии.

Ранее мы также информировали, что после инцидента 9 августа на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, польская полиция начала производство против 57 украинцев. Власти планируют депортировать этих лиц с территории страны.