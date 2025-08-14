Навроцький закликав заборонити «бандерівський прапор» у Польщі

Польський президент Кароль Навроцький. Фото: Polsat News

Польський президент Кароль Навроцький закликав Сейм ухвалити поправку, яка заборонить використання символіки ОУН-УПА в країні. Його заява пролунала після інциденту на Національному стадіоні у Варшаві, де під час концерту було помічено такі прапори.

Про це повідомляє Polsat News.

Навроцький вимагає законодавчої заборони символіки ОУН-УПА

Польський президент Кароль Навроцький в ефірі програми Gość Wydarzeń розповів про свою позицію щодо інциденту, що стався на Національному стадіоні у Варшаві. Під час концерту білоруського виконавця Макса Коржа на трибунах з’явилися червоно-чорні прапори ОУН-УПА, а сам захід супроводжувався заворушеннями та сутичками з охороною.

"Закон потрібно розглянути, щоб запобігти повторенню таких ситуацій", — заявив Навроцький, висловивши сподівання, що парламентська більшість ухвалить поправки, які розширять перелік заборонених символів.

Він нагадав, що ще на посаді голови Інституту національної пам’яті був ініціатором проєкту змін до законодавства, де йшлося про заборону "бандерівського прапора".

"Це потрібно зробити в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт є в парламенті. Сподіваюся, що його ухвалять", — наголосив глава держави.

Навроцький підкреслив, що вважає появу такої символіки в польському публічному просторі абсолютно неприйнятною.

"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", — зазначив він, підтримавши рішення прем’єр-міністра Дональда Туска розпочати процедуру депортації 68 учасників концерту.

Президент Польщі також допустив, що інцидент міг бути російською провокацією, але наголосив на важливості державної освіти. Він закликав ухвалити закон, який дозволить криміналізувати використання такої символіки, щоб унеможливити повторення подібних інцидентів.

"Незалежно від причини такої ганебної поведінки, ми повинні рішуче відреагувати", — наголосив польський президент.

Навроцький також не виключив, що порушить це питання під час наступної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Всі питання, що стосуються минулого, важливі для нашого майбутнього з Україною. Якщо буде нагода, я не бачу проблеми для обговорення цієї теми", — підсумував він.

Нагадаємо, що у Польщі правоохоронці затримали 17-річного громадянина України за підозрою в акті вандалізму. За даними слідства, він залишив графіті на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії.

Раніше ми також інформували, що після інциденту 9 серпня на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві польська поліція розпочала провадження проти 57 українців. Влада планує депортувати цих осіб з території країни.