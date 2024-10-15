СБУ задержала агента ФСБ, который наводил артиллерию оккупантов на украинские позиции

Правоохранители и задержанный предатель. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала предателя, который наводил артиллерию российских оккупантов на свою бригаду. Это происходило во время боев за Часов Яр.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 15 октября.

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Военная контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области. Речь идет о 22-летнем операторе беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, обороняющей Краматорское направление.

В прошлом году фигуранта дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ — Сороколетов Дмитрий Павлович.

Предатель рассказывал оккупанту локации своего подразделения БпЛА, который занимался корректировкой огня по захватчикам. Враг планировал использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву россиян в город.

Переписка предателя с оккупантом. Фото: СБУ

Переписка предателя с оккупантом. Фото: СБУ

"Также агент пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра. Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск. После документирования преступных действий российский агент был задержан", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что предатель попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на противника.

Следователи СБУ объявили ему подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала российских агентов, координировавших ракетные удары по Полтавской и Сумской областям, используя видеонаблюдение.

Также местный житель Бахмута передавал оккупантам координаты украинских войск во время боев за город, способствуя его скорейшему захвату.